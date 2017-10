Simona Halep - Caroline Wozniacki la Singapore | Momentul REVANSEI! Daneza a invins-o anul acesta pe Simona: "Nu dau multa atentie"

Simona Halep se dueleaza maine cu Caroline Wozniacki la Singapore.

Simona Halep se lupta pentru suprematie la Turneul Campioanelor si are sansa sa-si ia si revansa in fata danezei care a invins-o pe iarba la Eastbourne.

Halep spune ca e pregatita pentru duelul cu Wozniacki, pe care o va intalni pentru a sasea oara in cariera.



"Da, a fost pe iarba, ceva diferit, urma Wimbledonul, nu pot sa dau foarte multa atentie acelui meci. Dar am jucat contra ei de multe ori; stiu ca este foarte constanta, nu greseste mult, alearga foarte bine, va trebui sa ma concentrez asupra mea, sa ma gandesc la ce am de facut si sa fiu puternica pe picioare”, a spus Halep la Digi.



”Cred ca jocul meu este un pic mai agresiv decat al ei, dar bineinteles ca va fi o noua zi, un nou meci. Asa cum am mai zis, cea mai buna o sa castige. Eu trebuie doar sa-mi fac jocul meu si sa cred ca am o sansa”, a adaugat romanca.

Caroline Wozniacki e impresionata de forta arata de Simona Halep in ultima perioada. "Este o adversara dificila, returneaza multe mingi si stie cum sa treaca din defensiva in ofensiva. Voi incerca sa raman agresiva si sa-mi faca jocul”, a precizat Wozniacki.

Simona Halep, locul I WTA o va intalni, miercuri, de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.

Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.

Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.