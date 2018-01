SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI // "Cu talpile arse". Simona spune ca piciorul o mai tine fix UN MECI: "E rau, am probleme la talpa"

Simona Halep - Caroline Wozniacki, sambata dimineata, 10:30, LIVE PE WWW.SPORT.RO

Simona Halep a vorbit astazi despre starea ei fizica. Ea spune mai rezista un meci, ea avand probleme mai ales la talpa dreapta. Punctul ei forte este, insa, psihicul. Simona e super motivata inaintea finalei cu Wozniacki.

"Sunt ok si fizic, mental sunt foarte bine. Un pic probleme la talpi, dar e normal, dupa cate ore am petrecut pe teren. 14 ore din cate am inteles. Cam mult! Piciorul drept e un pic rau, talpa dreapta mai exact, pentru ca am compensat. Dar ma mai tine un meci. Dupa aceea voi vedea, o sa fac niste tratamente, ca am nevoie", a spus Simona Halep pentru Treizecizero.