Simona Halep, cadou FABULOS de 40.000 de dolari pentru ca a devenit nr.1 mondial! Ce mesaj a primit

Simona Halep se bucura in aceasta perioada de pozitia ocupata in clasamentul WTA.

Halep a incheiat sezonul in octombrie, iar pana in luna ianuarie nu mai are cum sa fie detronata de pe pozitia de lider mondial.

Simona e in vacanta, dar cadourile pentru performanta din luna octombrie continua sa soseasca. Ea a primit de la unul din sponsorii sai un ceas personalizat in valoare de aproximativ 40.000 de dolari!

"Felicitari pentru clasarea pe primul loc mondial", scrie pe ceasul primit de Simona.