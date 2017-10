Simona Halep, BONUS URIAS dupa ce a terminat anul pe primul loc! Suma incredibila castigata si totalul adunat in cariera

Simona Halep a primit azi trofeul de lider mondial la Singapore.

Simona Halep incheie anul cu un bonus de 900.000 de dolari, dupa ce a jucat la toate turneele Premier Mandatory si patru din cele 5 turnee Premier. In aceasta suma intra si bonusul de terminare a anului pe primul loc in clasamentul WTA, Simona fiind a 13-a jucatoare din istorie ce reuseste aceasta performanta. Daca juca si la Dubai, Simona pleca acasa cu 1 milion de dolari!

In total, Simona a strans 4,371,227 de dolari din tenis in anul 2017!

Simona are castiguri fabuloase din tenis. E pe locul 16 all time, cu $19,832,015 doar din premiile din tenis. Cu banii castigati din sponsorizari, Simona a adunat in ultimii ani mult peste 20 de milioane de dolari!



Simona Halep a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Singapore, ca anul 2017, pe care il incheie ca lider mondial, a fost dificil si minunat si a apreciat ca a realizat o performanta uriasa pentru Romania.

"Am facut ceva urias pentru tara mea. Este o tara mica si sunt prima femeie care a reusit acest lucru. Probabil va trebui sa ma duc la diverse evenimente, dar ma voi bucura, este frumos. Este cel mai bun moment al carierei mele, deci nu ma plang. A fost dificil si minunat. Este o onoare sa fiu al 13-lea numar mondial la finalul anului. 13 este numarul meu norocos. Este un sentiment extraordinar sa termin anul pe primul loc. Cel mai bun moment de pe teren a fost atunci cand am castigat cu Ostapenko la Beijing. E mai special finalul sezonului, cand vad cat de putine jucatoare au terminat anul ca lider mondial", a declarat Halep..

Halep considera ca a avut suisuri si coborasuri in acest an, dar incepand cu turneul de la Stuttgart a avut evolutii consistente."Ma bucur ca am putut sa am o constanta, lucru cel mai bun pentru un jucator. si sunt si bine pregatita acum, nu am probleme, nu am accidentari. Asa ca sper sa incep anul viitor mai bine. Nu pot spune ca am incetat sa cred ca ajung numarul 1 in acest an, pentru ca am avut multe sanse, dar evident ca am fost dezamagita cand nu am reusit. Acum este minunat. Virginia mi-a spus ca inca nu realizez ce am facut, dar simt o mare fericire ca mi s-a indeplinit un vis. Asa ca acum trebuie sa ma fiu fericita, sa zambesc si sa ma bucur de viata".

Pentru Halep urmeaza o binemeritata vacanta, iar apoi "va munci mai mult pentru a deveni mai buna": "Este extraordinar ce am facut pana acum, asa ca vreau mai mult, pentru un timp mai lung si sa castig un Grand Slam".

Simona Halep a primit trofeul pentru numarul 1 mondial, duminica, la Singapore: "E greu, parca are 10 kilograme", a spus sportiva din Romania.

Halep a primit si un inel de la Tiffany oferit numarului 1 mondial.

"Nu ma logodesc. De fapt ma logodesc cu tenisul", a spus Halep.

Romanca este a treisprezecea jucatoare care reuseste sa ocupe locul 1 mondial la finalul sezonului, de la introducerea ierarhiei computerizate, in 1975.

Simona Halep este de trei saptamani pe locul 1 WTA. Ea a urcat in premiera pe aceasta pozitie la 9 octombrie, dupa finala jucata la China Open. Ea se va mentine pe locul I cel putin inca 11 saptamani.