Simona Halep, avantajata de noile schimbari din tenis! Darren Cahill e incantat de modificari: "Regula asta o ador!" Ce se va intampla la Australian Open

Organizatorii primului turneu de Grand Slam din 2018, Australian Open, au anuntat oficial marti ca au aprobat o serie de schimbari de regulament pentru turneu. Insa doar una va fi implementata inca de la editia de anul viitor - timpul intre incheierea unui punct si executarea serviciului pentru urmatorul trebuie sa fie de maxim 25 de secunde! Lucru care o avantajeaza pe Simona, fiind cunoscute 'sicanele' unor jucatoare precum Sharapova sau Konta care fac pauze lungi intre puncte.

Incepand cu editia din 2019 vor mai fi implementate 2 schimbari - numarul de favorite la un turneu va fi injumatatit la 16 iar recompensele pentru retragerile anuntate din timp vor fi reduse.

"Avem cateva lucruri bune pentru turneele de Grand Slam din 2019! Treaba cu 16 favorite va crea o rivalitate intre jucatoarele tinere, care se vor intalni mai des! Ador aceasta regula! Recompensa de 50% din premiu pentru o retragere anuntata din timp e prea mica, poate trebuia 80%, dar e un inceput bun. Sunt de acord si cu shot clock-ul de 25 de secunde" a scris Darren Cahill pe Twitter.

Some good stuff here by the Grand Slams for 2019. 16 seeds throws the cat amongst the pigeons early. Love it. Reckon 50% is too low for on-site withdrawal (maybe 80%) but a great start. 25 sec shot clock ???? pic.twitter.com/fYgu1lCQ5i