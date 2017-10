WTA, inainte de Halep - Svitolina: "Elina ar putea ajunge la casa de nebuni daca se va gandi la meciul de la Roland Garros!"

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Simona Halep se poate califica in semifinalele competitiei dupa acest meci si pare a avea un avantaj moral in fata sportivei din Ucraina.

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest an a fost confruntarea dintre cele doua din sferturile de la Roland Garros. Atunci, Svitolina a condus cu 6-3, 5-1, dar Simona Halep a avut o revenire incredibila.

Site-ul WTA reaminteste acest moment si ii recomanda Svitolinei sa uite acea confruntare pentru a avea o sansa in acesta dupa amiaza.



"Cat timp va juca tenis, in momentul in care se va uita peste fileu, Elina Svitolina isi va aminti mereu de acea zi infioratoare cand a intalnit-o pe Simona Halep. Ea se poate ajuta insa printr-o incercare de a nu se gandi la meciul de la Roland Garros. Stie ca, daca o va face, ar putea ajunge la <<casa de nebuni>>", au scris cei de la WTA.