SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // "Ma rog sa nu mai pice pe partea mea de tablou". Reactia incredibila a Pliskovei dupa ce a fost demolata de Halep

Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la AO pentru prima data in cariera.

Simona Halep a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Pliskova si s-a calificat in semifinalele de la Australian Open. Ea va juca pentru accederea in ultimul act impotriva nemtoaicei Angelique Kerber, locul 16 WTA.

Karolina Pliskova a vorbit si ea la finalul duelului cu Simona Halep. Cehoaica a declarat ca isi doreste ca data viitoare sa nu o mai aiba pe Simona pe partea ei de tablou.

"Nu stiu ce s-a intamplat la 3-0. Am pornit bine, ea nu juca prea bine la inceput, a gresit, dar game-ul al patrulea a fost imens. Daca ma duceam la 4-0, ar fi fost setul meu. Ea joaca foarte bine impotriva mea, chiar nu stiu unde e problema. Cert e ca trebuie sa schimb ceva pentru urmatorul meci contra ei, pentru ca-mi citeste foarte bine jocul, serviciul meu nu este eficient. Returneaza incredibil! Nu cred ca am facut ceva gresit, poate nu am jucat cum trebuie unele puncte importante, dar ea foloseste foarte mult viteza mea. Aici e problema, pentru ca incerc sa iutesc jocul, dar ei ii place asta. Nu trebuie sa puna forta de la ea, ci o foloseste pe a mea, iar eu sunt nevoita sa alerg.



Cu Kerber si Wozniacki ma simt mai bine, pentru ca le simt jocul, iubtesc ritmul si pot obtine puncte. Cu Simona nu-i asa, ei ii place. Nici lui Caro (n.r Caroline Wozniacki) nu-i convine jocul meu, simt ca am o sansa. Insa, dupa ceea ce joc eu, cu Halep ma simt cel mai putin confortabil. Ma rog sa nu mai fie pe partea mea de tablou data viitoare", a spus Pliskova.