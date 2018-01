SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // Cum s-au schimbat cotele la pariuri dupa prestatia distrugatoare a Simonei Halep cu Pliskova

Simona Halep a trecut de Karolina Pliskova si se va duela cu Angelique Kerber pentru calificarea in finala de la AO.

Simona Halep a invins-o cu 6-3, 6-2 pe Karolina Pliskova si a obtinut biletele pentru semifinalele de la Melbourne. Ea va juca in penultimul act impotriva nemtoaicei Angelique Kerber, jucatoare de 30 de ani care are in palmares Australian Open si US Open, dar si o finala pierduta la Wimbledon.

In urma stabilirii semifinalelor, casele de pariuri au publicat si ele noile cote.

Noile cote pentru invingatoarea de la AO



Kerber - 2.50

Halep - 3.50

Wozniacki - 3.50

Elise Mertens - 9.00