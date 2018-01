SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN // Aici s-a jucat finala! Simona a dezvaluit momentul-cheie al meciului cu Wozniacki: "Am fost out, nu stiu ce s-a intamplat!"

Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open cu 6-7, 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki.

Simona Halep a dezvaluit ca s-a pierdut imediat dupa primul set din cauza oboselii si a problemelor medicale.

Simona Halep a incercat sa lupte pana la sfarsit, insa pe finalul setului decisiv a ramas complet fara baterii.

”Dupa primul set am fost out, nu stiu ce s-a intamplat. Nu mai aveam energie, forta. Dar mi-am zis ca trebuie sa lovesc fiecare minge si am putut sa iau astfel setul al doilea. Am revenit si in al treilea, dar cand a trebuit sa servesc pentru 5-3, resursele s-au dus, si nu am mai putut sa mai fac nimic.

Dupa ce am castigat setul, am simtit nevoia sa ma duc la vestiare si sa iau o gura de aer conditionat, pentru ca era foarte cald, insuportabil. Desi s-ar putea sa ma fi taiat un pic momentul acela. Dar aveam nevoie de el, aveam nevoie sa-mi reglez respiratia, pentru ca am avut dureri de cap in timpul meciului. Este o regula bună. Da, am avut ameteli si dureri de cap”, a declarat Simona Halep dupa meciul cu Wozniacki.