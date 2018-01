Simona Halep, atacata de Muguruza: "Nu o sa fie lider pentru mult timp!" Mesajul rivalei din Spania

Garbine Muguruza e singura care o poate depasi pe Simona inaintea Australian Open.

Halep are un avans mic in fata Muguruzei in clasamentul WTA, iar jucatoarea din Spania participa in aceasta saptamana la turneul de la Sydney. Daca il va castiga, Muguruza va reveni pe primul loc in lume chiar in timpul Australian Open. Ea nu crede ca exista o jucatoarea in acest moment care sa domine clasamentul si asteapta mai multe modificari pe parcursul anului.

"Ma astept la o schimbare de lider, da. Cred ca asa va fi tot anul 2018. Nu exista nicio jucatoare care sa se diferentieze de celelalte. Nu poti spune ca este una care sa domine. Va fi un an interesant si ma astept la multe schimbari la varf", a spus Muguruza intr-o conferinta de presa organizata la Sydney.

Serena Williams s-a retras de la Australian Open si isi amana revenirea in elita tenisului. Antrenorul ei spune c a avut probleme medicale in momentul nasterii.

"Cand a nascut, lucrurile nu au decurs asa cum isi astepta, a avut anumite complicatii. Copilul a fost perfect, dar ea a avut anumite probleme dupa ce a nascut. Iar aceste probleme medicale au amanat momentul in care s-a intors la antrenamente", a spus Mouratoglou, potrivit Tennis Magazine.