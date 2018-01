Simona Halep, aproape de LESIN dupa meciul ULUITOR cu Davis! Cum a fotografiat-o Darren Cahill la vestiar! FOTO

Halep a rezistat pe o caldura infernala si a castigat un set decisiv maraton cu 15-13! Imediat ce a ajuns in vestiar, numarul 1 WTA s-a descaltat si a pus picioarele pe o punga cu gheata, mai ales ca ea avea probleme la glezna inainte de meci. Vezi aici filmul meciului!

Apoi, Halep a cerut sa i se pregateasca ceva de mancare cat mai rapid deoarece era epuizata.

Epuizata dupa 3 ore si 45 de minute, Halep a mancat direct pe saltea situata pe podea.

Simona Halep invins-o pe Lauren Davis (76 WTA), scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa un meci ce a durat trei ore si 44 de minute.

Simona a salvat si trei mingi de meci intr-un set decisiv fabulos.

In optimi, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Ashleigh Barty si Naomi Osaka.

"Cum a fost dimineata ta?" a intrebat-o Cahill pe Halep dupa partida. Australianul le-a felicitat pe ambele jucatoare dupa partida maraton care a stabilit recordul de game-uri de la turneul de la Melbourne.

So how was your morning, @Simona_Halep? ???????????????? Amazing effort by both ladies. Epic match. Really proud of you Simo ???????? #teamhugs pic.twitter.com/mjE5CjtacK