SIMONA HALEP, anunt de ULTIMA ORA: "100% va fi asa!" Vesti uriase despre recuperare! Cand juca Simona din nou

Simona Halep se recupereaza la Constanta dupa accidentarea suferita la Australian Open.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Halep a incercat sa revina la Doha dupa accidentarea de la Melbourne, insa aceasta a recidivat, iar acum e nevoita sa isi ia o perioada de pauza.

Simona revine pe primul loc in lume, insa e presata de Caroline Wozniacki. Halep va putea sa joace insa la Indian Wells, turneu ce are loc intre 8 si 18 martie.

S-a vorbit despre o posibila operatie in aceasta perioada, insa Andrei Pavel anunta ca nu se pune problema pentru ca recuperarea decurge bine.



"100% va fi prezenta la Indian Wells, sunt in contact cu ea, dar acum se relaxeaza, lasa piciorul sa revina. Si-a revenit, dar la Doha unde am fost cu ea inca a simtit si nu vrem sa fortam", a declarat Andrei Pavel.



"N-am auzit chestia asta pana acum. Nu e vorba de operatie, e vorba de un pic de pauza si sa treaca durerea, atata tot", a mai precizat acesta.