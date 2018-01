SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER, SEMIFINALE AO // "Red hot Halepeno". Ce scriu australienii si presa internationala despre senzationala Simona

Simona Halep a invins-o in doua seturi pe Karolina Pliskova si s-a calificat pentru prima data in semifinalele de la Melbourne.

Simona Halep a trecut cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova si si-a rezervat locul in semifinalele de la Australian Open, unde o va intalni pe fosta campioana Angelique Kerber. Nemtoaica a castigat pana la 30 de ani Australian Open si US Open. In plus, ea a jucat o finala la Wimbledon!

Simona Halep a facut, insa, un turneu excelent pana acum si se anunta a fi o adversara redutabila pentru Kerber.

Halep i-a impresionat pe australieni cu forma ei fantastica, insa despre victoria ei au scris in aceasta dimineata si BBC ori L'Equipe.

"Consistenta suprema, defensiva impenetrabila si un talent special pentru alegerea loviturii potrivite. Prestatia Simonei Halep a fost la cel mai inalt nivel", au scris australienii pe contul oficial de Twitter al Australian Open. Acestia au mai postat cateva fotografii cu jucatoarea din Romania, alaturand descrieri precum "Simo-final" ori "Red Hot Halepeno".

Supreme consistency, impenetrable defence and a canny knack for picking the right shot on which to attack. @Simona_Halep's QF performance was counterpunching at it's ???? ????: https://t.co/jqJzpNPkWO pic.twitter.com/JQC44LzOhY — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2018

Simona Halep a fost laudata si pe contul oficial al US Open, americanii notand: "Locul 1 mondial obtine o victorie categorica impotriva Pliskovei, scor 6-3, 6-2, si merge in semifinalele de la AO".

Top seed @Simona_Halep picks up her most dominant scoreline against Pliskova with a 6-3, 6-2 win to move into the Australian Open semifinals!https://t.co/RtkcfnYuDC ????: #USOpen pic.twitter.com/vjT6yHpblX — US Open Tennis (@usopen) January 24, 2018

Editia digitala a BBC s-a deschis si ea in aceasta dimineata cu titlul: "Superba Halep isi rezerva o semifinala cu Angelique Kerber".

Francezii de la L'Equipe au scris si ei: "Prima semifinala la Melboune pentru Simona Halep, dupa o victorie facila contra Karolinei Pliskova".