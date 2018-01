SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER, SEMIFINALE AO // Reactia nemtoaicei atunci cand a aflat ca o va intalni pe Simona! Ce a spus fosta campioana de la Melbourne

Simona Halep se va duela cu nemtoaica Angelique Kerber pentru un loc in finala de la Australian Open.

Simona Halep a invins-o in doua seturi, scor 6-3, 6-2 pe Karolina Pliskova si si-a rezervat pentru prima data in cariera un loc in semifinalele de la Australian Open. Ea o va intalni mai departe pe Angelique Kerber, care a trecut tot in doua seturi de Madison Keys.

Kerber a vorbit in aceasta dimineata intr-o conferinta de presa.

"Cu Simona Halep va fi un meci lung, cu schimburi lungi. Am jucat de multe ori contra ei. Fiecare meci a fost greu si rezultatul a fost strans. La final, nu conteaza cu cine voi juca. Vreau sa imi fac jocul in continuare.

Eu ma concentrez doar asupra mea. Stiu ca sunt buna in defensiva si asta ma face puternica. Si pot sa alerg mult, sa returnez multe mingi. Stiu ca pot fi agresiva, fac asta la antrenament si vreau sa fac si in meciuri. Vreau sa imi imbunatatesc jocul.

Ma misc bine, returnez multe mingi, dar vreau sa iau game-ul in mainile mele si cand sunt la primire sa lovesc puternic de la retur. Vreau sa fiu agresiva", a spus Angelique Kerber la conferinta de presa.