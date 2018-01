SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER, SEMIFINALE AO // "Pfffu! Cum a fost asta". Cum a trait Darren Cahill meciul Simonei Halep pentru SEMIFINALE

Simona Halep a invins-o in aceasta dimineata pe Karolina Pliskova si s-a calificat in semifinalele de la Melbourne.

Simona Halep a trecut in aceasta dimineata cu scorul de 6-3, 6-2 de cehoaica Pliskova si si-a rezervat un loc in semifinalele de la Australian Open pentru prima data in cariera. Ea va juca pentru calificarea in ultimul act impotriva nemtoaicei Angelique Kerber, castigatoare de Australian Open si US Open, dar si finalista de Wimbledon.

Halep a inceput destul de greu meciul cu Pliskova, pierzand primele 3 gameuri. Din game-ul al patrulea, ea s-a transformat insa complet, castigandu-le pe urmatoarele 9.

Din tribuna, antrenorul Simonei, australianul Darren Cahill, a trait si el cu emotii partida.