SIMONA HALEP - ANGELIQUE KEBER, SEMIFINALE AO // Simona, in fata finalei si a REVANSEI! Statisticile H2H

Simona Halep si Angelique Kerber se vor intalni in semifinalele de la Melbourne, joi dimineata.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Simona Halep se va duela cu jucatoarea germana Angelique Kerber pentru calificarea in finala de la Australian Open. Romanca a trecut in aceasta dimineata de cehoaica Pliskova, in timp ce Kerber a invins-o pe americanca Madison Keys.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au intalnit de 8 ori pana acum, fiecare dintre jucatoare avand cate 4 victorii.

Halep a pierdut insa ultimele doua intalniri cu nemtoaica.



Duelurile directe Halep - Kerber

2009 - Turneul de la Saint Raphael. Castigatoare: Simona Halep, cu 5-7, 6-2, 7-5

2014 - Doha, finala. Castigatoare: Simona Halep, cu 6-2, 6-3

2015 - Toronto, saisprezecimi. Castigatoare: Simona Halep, cu 6-3, 5-7, 6-4

2016 - FedCup. Castigatoare: Angelique Kerber, cu 6-2, 6-2

2016 - Wimbledon, sferturi. Castigatoare: Kerber, cu 7-5, 7-6(2)

2016 - Toronto, semifinale. Castigatoare: Halep, cu 6-0, 3-6, 6-2

2016 - Cincinnati, semifinale. Castigatoare: Kerber, cu 6-3, 6-4

2016 - Turneul Campioanelor, grupe. Castigatoare: Kerber, cu 6-4, 6-2