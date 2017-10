Simona Halep: "Am facut ceva pentru tara mea!" Cum comenteaza cuvintele superbe ale lui Federer despre ea

Simona Halep a primit la Singapore trofeul pentru numarul 1 WTA.

WTA a organizat la Singapore o ceremonie dedicata Simonei Halep, cea care a primit trofeul pentru numarul 1 WTA si un inel. "Ma logodesc cu tenisul", a spus ea.

Simona spune ca este o onoare sa fie a 13-a jucatoare ca incheie anul pe primul loc in lume si anunta ca anul viitor vizeaza un Mare Slem.

"Sunt foarte incantata si emotionata, este o onoare sa fiu a 13-a jucatoare care termina anul pe primul loc. 13 e numarul meu norocos. Toata munca din acest an mi-a fost rasplatita. Am fost foarte dezamagita si trista pentru finala de la Roland Garros, dar am revenit mai puternica si am jucat din ce in ce mai bine.

Este imens ce am obtinut acum pentru Romania, este o tara mica si sunt prima jucatoare din Romania care devine lider mondial", a spus Halep.



"Merg acasa in primul rand, de ficare data cand termin un turneu sau un sezon merg acasa. Dupa vacanta ma voi gandi la noile obiective, dar cel mai mare este acela de a castiga un Mare Slem", a mai spus Simona Halep.

Halep s-a emotionat cand a aflat de cuvintele mari rostite de Roger Federer despre ea.

"M-am simtit foarte mandra de mine pentru ca Roger a vorbit despre mine asa si ii multumesc pentru cuvintele frumoase. Roger si Rafa au avut un sezon incredibil.

Este fantastic ca Roger si-a revenit dupa problemele medicale, iar reverul lui este incredibil. imi place ca Rafa lupta pana la final si apreciez efortul lui, am vazut foarte multe meciuri jucate de el", a adaugat Simona Halep.

"Nimeni n-ar trebui sa-i ia nimic din reusita Simonei Halep. A avut de multa vreme un vis si l-a implinit. Merita sa fie numarul unu mondial si trebuie respectata, chiar daca nu a castigat un turneu de Grand Slam. Nu doar acestea conteaza. Ea munceste foarte mult, arata in forma, participa in foarte multe turnee, ceea ce ar merita o recompensa. Eu sunt foarte fericit pentru ea" a spus Roger Federer.