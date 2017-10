Simona Halep, ajutata de Nadal sa devina cea mai buna din lume! Dezvaluirile facute de Darren Cahill

Simona Halep joaca maine cu Caroline Wozniacki, de la 14:30, live pe www.sport.ro.

Darrena Cahill a dezvaluit o parte din inspiratia pentru Simona Halep in ultima perioada. Atitutinea lui Rafael Nadal a ajutat-o pe romanca sa ajunga pe primul loc in clasamentul WTA.



"Inainte, daca avea una-doua sanse si le rata, parca pica intr-o groapa si ii era dificil sa iasa de acolo.

Acum nu mai e asa. Continua sa lupte, sa se antreneze, sa traga de ea. Doar asa a ajuns pe primul loc in lume.

Simona a crescut mult in ultimii ani. Daca nu ar fi facut-o, cred ca nu s-ar fi aflat in pozitia in care este acum.

In timpurile cand a fost lider mondial, chiar si acum, (n.r. Nadal) mereu a cautat sa evolueze. El nu e multumit doar sa fie primul jucator din lume – vrea sa fie un jucator mai bun. Luam multe lucruri din ce am vazut la el si le aplicam la Simona", a declarat Cahill pentru The Straits Times.

Australianul spune ca a fost angajat de Simona ca sa o impinga sa fie mai buna.

"Treaba mea, indiferent de locul in clasament, e sa continuu s-o imping sa vrea mai mult, sa nu se simta prea confortabil. Sa continue sa munceasca la fel de serios. Lucrurile trebuie sa ramâne simple", a mai spus Cahill.

Simona spune ca a trecut peste neintelegerile cu Cahill de la inceputul anului.

Halep spune ca relatia cu Cahill e mult mai buna, dupa neintelegerile de la inceputul anului. Australianul a intervenit ieri in primul set al partidei cu Garcia, iar sfaturile sale au schimbat cursul jocului.

"Cred ca am o buna relatie cu Darren. Da, am avut niste momente dificile la inceputul anului, dar am fost atunci frustrata din cauza accidentarii si aveam o atitudine negativa fata de mine. Dar apoi am schimbat ceva, lucrez in continuare la asta si crede ca am facut pasi importanti inainte pe acesta cale. Cred ca este foarte fericit de conduita mea pe teren si ne intelegem unul pe altul foarte bine", a declarat Simona Halep.



Meciul Halep-Wozniacki va avea loc miercuri, de la 14.30, la Turneul Campioanelor

Simona Halep, locul I WTA o va intalni, miercuri, de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.

Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.

Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.