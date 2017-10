Simona Halep, a treia saptamana la rand lider WTA; Irina Begu, urcare de 12 locuri dupa semifinala de la Moscova

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Simona Halep este pe locul I WTA in clasamentul general pentru a treia saptamana la rand, conform ierarhiei de luni. Irina-Camelia Begu, semifinalista la Moscova, a urcat 12 locuri, pana pe 44, iar Monica Niculescu a coborat 34 de pozitii si este numarul 100, dupa ce nu a reusit sa-si apere punctele aferente castigarii turneului de la Luxembourg anul trecut.

Halep, care joaca azi primul meci la Turneul Campioanelor, are 5.675 de puncte, fiind urmata de spaniola Garbine Muguruza, cu 5.635 de puncte, si de Karolina Pliskova, din Cehia, cu 5.105.

Simona Halep - Caroline Garcia, azi, la Turneul Campioanelor.



Ajunsa pana in semifinalele turneului de Moscova, Irina-Camelia Begu a urcat 12 locuri si este pe 44, cu 1.194 puncte.

Sorana Cirstea se mentine pe locul 37, cu 1.455 puncte, iar Mihaela Buzarnescu este tot pe 89, cu 725 de puncte.

In schimb, Monica Niculescu este aproape de a parasi Top 100, fiind chiar pe locul 100, dupa o cadere de 34 de locuri. Niculescu are 634 de puncte.

In Top 200 WTA, Ana Bogdan a coborat de pe 111 pe 112, cu 527 de puncte, Alexandra Cadantu a urcat de pe 151 pe 149, cu 374 puncte, Patricia Maria tig a coborat de pe 165 pe 171, cu 322 puncte, iar Alexandra Dulgheru a urcat de pe 193 pe 190 cu 296 puncte.

Monica Niculescu are cea mai buna clasare la dublu dintre romance - locul 19, cu 3.030 de puncte, in urcare o pozitie, in timp ce Raluca Olaru, tot in urcare de un loc, este pe 36, cu 2000 de puncte.

Irina Begu se mentine pe locul 38, cu 1.955 de puncte, iar Mihaela Buzarnescu pe 96, cu 682 puncte,

in primele zece pozitii, Svetlana Kuznetova a parasit Topul, unde a intrat in schimb Kristina Mladenovic.

Primele zece pozitii in clasamentul WTA de simplu sunt urmatoarele:

1. Simona Halep (Romania) 5.675 de puncte;

2. Garbine Muguruza (Spania) 5.635;

3. Karolina Pliskova (Cehia) 5.105;

4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.000;

5. Venus Williams (SUA) 4.642;

6. Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640;

7. Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510.

8. Caroline Garcia (Franta) 3.795;

9. Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610;

10. Kristina Mladenovic (Franta) 2.885;