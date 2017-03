Simona Halep a semnat un nou contract de sponsorizare! Ce masini va conduce pe soselele Romaniei

Halep se pregateste pentru turneul Premier Mandatory de la Miami.

Simona Halep a semnat un parteneriat pe termen lung cu Mercedes-Benz, sportiva clasata pe locul 5 mondial devenind ambasador al marcii germane in Romania.

"Mercedes-Benz Romania anunta un parteneriat pe termen lung cu Simona Halep, vedeta tenisului romanesc feminin, marcand debutul campaniei locale dedicate aniversarii a 50 ani de AMG. Astfel, Simona Halep devine cel mai nou ambasador al Mercedes-Benz in Romania, alaturandu-se seriei de personalitati locale aliniate cu valorile marcii: Andreea Esca, Camelia Potec, Andi Moisescu si Catalin Stefanescu", se arata intr-un comunicat remis News.ro.

Simona Halep: "Sunt mandra sa fac echipa cu Mercedes-Benz in Romania, o companie cu un palmares indiscutabil atat in furnizarea, cat si in promovarea excelentei, a performantei si a inovatiei. Sunt increzatoare cu privire la aceasta experienta incredibila si sunt incantata sa am Mercedes-Benz Romania alaturi in aceasta calatorie".

Simona Halep a optat sa conduca un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupe in prima parte a anului 2017, urmand a avea la dispozitie o suita de modele AMG, pe parcursul parteneriatului de durata cu Mercedes-Benz Romania.

Foto: SuperSpeed