Simona Halep a primit un wild-card! Anunt de ULTIM MOMENT: "Suntem incantati ca va reveni! Va fi interesant cum va face fata provocarii!"

Simona Halep a primit un wild-card pentru turneul de la Dubai.

Simona Halep va participa la turneul de la Dubai acolo unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Muguruza, Sharapova, Svitolina, Kerber, Kvitova, Pliskova sau Keys se numara printre posibilele adversare ale lui Halep.

Simona Halep a fost atentionata de directorul turneului ca va avea o misiune extrem de dificila la Dubai chiar daca vine din postura de a doua jucatoare a lumii si finalista la Australian Open.

"Suntem incantati ca Halep va reveni la Dubai. Sunt cateva jucatoare care ii vor pune serios la incercare tenacitatea si abilitatile. Sigur se va stradui impotriva celor 7 jucatoare din top 10, sau a celor 5 foste lidere mondiale care au in total 4 titluri de Grand Slam in palmares. Va fi foarte interesant de vazut cum va face fata provocarii", a declarat Salah Tahlak.

Simona Halep a castigat turneul de la Dubai in 2015 dupa ce a invins-o in finala pe Karolina Pliskova, in trei seturi. Atunci, Simona Halep a fost ajutata de staff-ul medical al celor de la Al-Ahli Dubai, la cererea lui Cosmin Olaroiu care antrena pe atunci echipa.