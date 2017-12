Simona Halep a intrat in top 300 cei mai bogati romani! Ce avere are numarul 1 WTA

La finalul anului in care a devenit numarul 1 mondial, Simona Halep intra si in topul celor mai bogati romani!

Simona e ultima in top 300 Capital, clasamentul celor mai bogati romani. Halep are castiguri estimate la 20-22 de milioane de euro. Topul Capital e condus de Ion Tiriac, 'evaluat' la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6 % fata de 2016. Patronul Stelei, Gigi Becali, e pe 6 cu o avere estimata la 400-500 de milioane de euro.