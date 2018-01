SIMONA HALEP A INTRAT IN ISTORIE // Halep este deja in topul all-time! Cum o poate depasi pe Sharapova

Simona Halep putea sa fie deja peste una dintre rivalele ei din tenis.

Ajunsa in finala la Australian Open, Simona Halep nu a reusit sa o invinga pe Caroline Wozniacki si a pierdut si locul 1 in clasamentul WTA. Simona a fost timp de 16 saptamani pe primul loc in clasamentul mondial si a intrat in clasamentul jucatoarelor care au ocupat aceasta pozitie. Ea este deja peste Garbine Muguruza sau Karolina Pliskova din acest punct de vedere.

Simona Halep este pe locul 19 in topul saptamanilor in care a ocupat prima pozitie in clasamentul mondial - daca o invingea pe Wozniacki, putea sa urce chiar si peste Maria Sharapova in top, cea care a fost timp de 21 de saptamani lider mondial.

Steffi Graf este pe primul loc in acest clasament, dar si in cel al saptamanilor consecutive ca lider mondial, la egalitate cu Serena Williams, ambele reusind sa fie pe primul loc timp de 186 de saptamani consecutive!

Iata topul:

1. Steffi Graf 377 saptamani

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Justine Henin 117

8. Lindsay Davenport 98

9. Caroline Wozniacki 68

10. Victoria Azarenka 51

11. Amelie Mauresmo 39

12. Angelique Kerber 34

13. Dinara Safina 26

14. Tracy Austin 21

14. Maria Sharapova 21

16. Kim Clijsters 20

17. Jelena Jankovici 18

18. Jennifer Capriati 17

19. Simona Halep 16

20. Arantxa Sanchez Vicario 12

20. Ana Ivanovici 12