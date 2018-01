Simona Halep a explicat pe Facebook care este stadiul discutiilor cu noul sponsor tehnic: "Partea de outfit e foarte importanta pentru mine"

Simona Halep a decis sa explice printr-un mesaj pe Facebook care este stadiul negocierilor cu un nou sponsor tehnic. Ea si-a incheiat recent colaborarea cu Adidas.

Simona Halep spune ca outfitul este foarte important pentru ea le-a transmis fanilor sai de pe Facebook ca va semna in curand un nou contract.

Halep ar negocia, potrivit unor surse, cu Nike si Lacoste.

Simona a fost sponsorizata in ultimii ani de Adidas, dar colaborarea a incetat la finalul lui 2017.

"Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunt ca nu e nimic semnat deocamdata si ca managementul meu este inca in discutii cu mai multe companii iar in momentul in care se va concretiza ceva va asigur ca veti fi primii care veti afla. Partea de outfit este foarte importanta pentru mine si pentru personalitatea mea de aceea voi face foarte atent alegerile. Va multumesc", a fost postarea de pe Facebook a Simonei Halep.