Simona Halep a evitat sa spuna cand va reveni pe teren: "Nu va zic!" Care sunt urmatoarele competitii la care ar putea participa

Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open cu 6-7, 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki.

Simona Halep a pierdut cea de-a treia finala de Grand Slam din cariera. Simona Halep s-a confruntat cu serioase probleme medicale pe parcursul turneului, motiv pentru care isi va lua o pauza pentru a se reface din punct de vedere fizic.

Simona Halep a fost intrebata la conferinta de presa cand va reveni in circuit, insa a evitat raspunsul.

"Cat de lunga va fi vacanta mea? Nu va zic! Meciul de Fed Cup este insa in plan. Trebuie sa vad RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed Cup este in plan, dar sper sa fiu bine ca sa pot sa joc", a declarat Simona Halep.

Simona Halep a anuntat deja ca nu va participa la turneul de la Sankt-Petersburg, astfel ca prima competitie la care va reveni va fi Fed Cup, la partida dintre Romania si Canada programata pentru 10-11 februarie. Urmatoarele doua turnee la care ar putea participa Halep sunt cel de la Doha, in perioada 12-18 februarie, si cel de la Dubai (19-25 februarie).