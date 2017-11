Simona Halep a dezvaluit in premiera cum a ajutat-o Tiriac sa ajunga numarul 1 mondial: "Mi-am facut rana in palma, dar asta m-a ajutat!"

Steaua joaca in Cupa Romaniei cu Timisoara, joi, la 21.30, la PRO TV.

Simona Halep a dezvaluit in premiera cum a trecut peste infrangerea din fata Mariei Sharapova din primul tur de la US Open, reusind apoi sa ajunga pentru prima data in cariera pe primul loc in clasamentul mondial.

"Dupa meciul cu Sharapova, de la US Open, Tiriac mi-a spus ca serviciul a fost un dezastru. E adevarat, antrenorul mi-a transmis acelasi lucru, dar pe un ton mai calm. Ion Tiriac mi-a spus insa ca fara o ora de exersat serviciul pe zi nu voi ajunge numarul 1! Am venit acasa si am dat o ora de servicii pe zi! Mi-am facut rana in palma, dar asta m-a ajutat si am devenit numarul 1. Asta a facut Tiriac pentru mine, iar eu ii multumesc ca e langa mine, chiar daca eu mai am apucaturi, sa zic asa.



Tot timpul mi-a spus ca am calitatile necesare sa ajung cat mai sus, iar asta imi da incredere si ma motiveaza sa ma antrenez cat mai mult! Ion Tiriac ma sustine si vine la meciurile mele atunci cand poate, vorbeste cu mine despre tenis, incearca sa ma inteleaga asa cum sunt eu emotional, de ce am emotii intr-un meci, de ce nu pot fi 100% in alt meci. Ma ajuta mult felul dansului de a fi. Niciodata nu m-a menajat, e un tip foarte direct" a declarat Simona Halep pentru Canal 33.