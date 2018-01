Simona Halep a dezvaluit cum i s-a schimbat viata dupa ce a devenit numarul 1 mondial: "Darren Cahill mi-a spus ca sunt o partenera ieftina!" :)

Simona Halep a afirmat ca viata ei s-a schimbat radical dupa ce a devenit numarul 1 mondial.

Simona Halep a dezvaluit ca de cand este prima sportiva a lumii in clasamentul WTA nu a mai fost nevoita sa plateasca pentru ieserile in oras. Patronii localurilor la care merge se ofera sa achite nota liderului mondial.

Darren Cahill a fost surprins de acest lucru la ultima vizita in Romania si s-a amuzat pe seama situatiei.

"Acum, de cand sunt numarul unu mondial, sunt multi oameni in jurul meu. Am trecut pe la mai multe restaurante si patronii au platit notele. Totul s-a schimbat. Darren a fost la cina cu mine de mai multe ori. A stat 12 zile in Romania. Nu am platit niciodată. Mi-a spus ca sunt o partenera ieftina. Ne-am amuzat de acest fapt", a declarat Simona Halep pentru site-ul WTA.