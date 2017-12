Simona Halep a dezvaluit care a fost cel mai pretios sfat primit de la Cahill: nu are legatura cu tenisul

Simona Halep a vorbit despre relatia pe care o are cu antrenorul Darren Cahill. Halep a dezvaluit si cel mai important sfat oferit de tehnicianul australian.

Halep a fost speriata de evenimentele din ultima devreme, de atentatele tot mai dese mai exact, si i-a fost frica sa calatoreasca in anumite zone. Cahill a fost cel care a linistit-o si a convins-o ca nu are motive de teama.



"Au fost anumite evenimente (atentate - n.red.) in ultima perioada si a ajuns sa-mi fie un pic teama de anumite zone. El mi-a spus sa nu ma mai tem si sa las viata sa-si urmeze cursul. Spune multe lucruri bune, dar eu nu sunt in stare de fiecare data sa pun in practica tot ce-mi zice. Are un discurs aproape de perfectiune si-l vizionez chiar si dupa meciuri", a declarat Simona Halep pentru DigiSport.

Simona Halep si Darren Cahill colaboreaza din 2015.