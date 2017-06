"Simona e o jucatoare mare!" Secretul victoriei de la Roland Garros! Cu ce plan a venit Ostapenko

Jelena Ostapenko a invins-o pe Simona Halep in finala de la Roland Garros.

Ostapenko s-a impus cu 4-6; 6-4; 6-3 la prima prezenta serioasa la un turneu de Mare Slem. Agresivitatea a fost cheia succesului in fata Simonei, spune letona.

"Simona este o jucatoare mare, am reusit azi sa fiu agresiva. totul a mers in favoarea mea. Am incercat sa lupt pentru fiecare punct si am incheiat aceasta finala invingatoare.

Nu-mi vine sa cred ce mi se intampla, a fost un vis pentru mine sa castig acest trofeu. Mi se pare uluitor sa fiu aici si sa castig acest trofeu.

Le multumesc tutoror pentru sustinere, mamei mele pentru ca a fost langa mine, am avut emotii mari", a spus Ostapenko dupa victoria de la Roland Garros.