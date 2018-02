"SIMONA de Romania!" Planul propus pentru Halep: "Am putea chiar sa platim de la bugetul statului! Scriem ce vrem pe tricoul ei!"

Simona Halep a incheiat partenariatul cu Adidas, iar de la finalul anului trecut nu are sponsor.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Simona Halep a jucat la turneul de la Shenzen si la Australian Open fara sponsor tehnic. In ultima perioada s-a vorbit despre interesul celor de la Nike, Under Armour si New Balance pentru Simona Halep, insa pana acum nu s-a concretizat nicio negociere.

Simona Halep ar putea avea un echipament fabricat de suporterii romani. Propunerea ii apartine lui Vasile Dincu, fost ministru al Dezvoltarii.

"Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de CENTENAR.

De cateva saptamani ne tanguim ca Simona nu a primit doua milioane de la Addidas. Ce nedreptate, ce jignire pentru marea noastra campioana! In fiecare zi se inventeaza o stire ca, in fine, Simona s-a razbunat, marele sponsor este la usa. Ultima declaratie a venit de la Victor Hanescu ”romanii sunt marginalizati”, povestind astfel si experienta personala. Cred ca este umilitor si pentru marea nostra campioana, iar această discutie penibila nu duce la nimic.

Atat de mult ne place sa ne victimizam ca nimeni nu a venit cu un proiect simplu, usor de realizat, un proiect de solidaritate si actiune colectiva. Sa facem o colectă publica pentru Simona, am putea aduna, in cateva zile, donand fiecare fan cate putin, mai multe milioane de euro pentru a fi noi, poporul roman, sponsorul acestei fete care aduce imagine buna Romaniei si mare bucurie fiecaruia dintre iubitorii sportului.

Daca cei 3 milioane de telespectatori romani de la finala recenta ar da cate un singur euro am putea scrie noi pe tricoul Simonei orice vrem. Poate SIMONA de Romania, sau Romania 100 de ani, am putea pune stema sau drapelul. Spun asta pentru ca Romania nu a participat cu nimic la formarea sportivei, sau cu foarte putin, familia ei a dus greul. Ar fi singura sportiva sponsorizata de tara ei, am castiga atentie si notorietate in anul Centenarului. Am putea sa platim chiar de la bugetul statului, pentru ca ar fi cel mai mare impact pentru brandul de tara. Trecem la actiune? Terminam cu jalea mioritica? Mai cersim un contract de sponsorizare sau deschide Federatia romana de tenis un cont pentru donatii?”, a scris Vasile Dincu pentru contul sau de Facebook.