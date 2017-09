Sharapova si-a lansat cartea autobiografica! A vandut 50.000 de exemplare in prima zi! VIDEO

Ca sa rupa blestemul si s-o bata pe Sharapova, Halep poate citi cartea rusoaicei. Sharapova a ales titlul cartii "De neoprit" si a vandut 50 de mii de exemplare in prima zi.

Nascuta in inima Siberiei, la 2500 de kilometri de Moscova, Sharapova a cucerit lumea prin tenisul ei agresiv si prin fizicul de invidiat. Povesteste in carte ce mananca.



In timpul interviului, Sharapova a semnat zeci de carti. 15 dolari costa cartea autobiografica. "Nu pot sa fiu prietena cu Serena inainte sa ma retrag" - spune Sharapova.