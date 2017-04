Sharapova revine la turneul la care Halep este favorita nr. 3!

Maria Sharapova revine in circuit, dupa o suspendare de 15 luni.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Rusoaica Maria Sharapova va reveni in circuitul WTA pe 26 aprilie, dupa suspendarea de 15 luni pentru dopaj, iar primul meci va avea loc in cadrul turneului de la Stuttgart, unde a primit un wild card. Pe site-ul oficial al turneului german, Simona Halep este a treia favorita la castigarea trofeului, dupa Kerber si Pliskova.

Tenismena din Rusia a fost depistata dopata cu Meldonium in cadrul unui control anti-doping desfasurat la Australian Open, in ianuarie 2016, si a primit initial 2 ani de suspendare. Pe 4 octombrie, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis sa-i reduca suspendarea la „doar” 1 an si 5 luni. Din cauza suspendarii, medaliata cu argint la Olimpiada din 2012 a ratat Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro si nu mai figureaza in clasamentul WTA.

Data la care va putea reveni oficial in competitie rusoaica, fost numar 1 mondial si castigatoare a cinci titluri de Mare Slem, este 26 aprilie 2017. Regulile spun ca in calitate de castigatoare de Grand Slem si de invingatoare in Turneul Campioanelor, Sharapova poate cere si primi un numar nelimitat de nominalizari pentru wild card-uri, ceea ce se va intampla si in cazul Porsche Tennis Grand Prix de la Stuttgart, aflat la editie jubiliara, a 40-a. De asemenea, regulamentul WTA si al Programului Anti-Doping pentruTenis spune ca Sharapova va putea participa la un turneu in chiar saptamana in care suspendarea sa expira, singura conditie fiind ca partida in care redebuteaza in circuit sa fie programata pe 26 aprilie sau ulterioara acestei date. Calificarile turnerului german vor avea loc in perioada 22-23 aprilie, iar prima runda se va desfasura pe parcursul a trei zile (24-26 aprilie), asa ca rusoaica a putut accepta wild card-ul si meciul sau va fi programat in ultima zi a primei runde.

Sharapova a folosit Meldonium timp de 10 ani, dar substanta a fost interzisa de WADA, incepand cu 1 ianuarie 2016. „Masha” a picat testul anti-doping, desfasurat dupa meciul din sferturile de finala ale Australian Open contra Serenei Williams, iar proba B luata pe 2 februarie, in afara competitiei, la Moscova, a indicat acelasi rezultat. Ea a admis rezultatele ambelor teste, care sunt considerate o singura incalcare a regulilor, iar pe 4 martie, sportiva din Rusia a trimis ITF o scrisoare in care isi recunoastea vina. Sharapova s-a aflat pe teren ultima data pe 11 octombrie, in cadrul unui turneu caritabil desfasurat in Las Vegas. Atunci a participat la World Team Tennis Smash Hits, la Caesar's Palace, eveniment organizat de Fundatia Elton John impotriva HIV/SIDA, si a jucat doua meciuri de dublu.