Sharapova, prima finala dupa suspendarea pentru DOPAJ! Salt spectaculos in clasament: a ajuns langa o romanca

Sharapova isi revine dupa suspendarea pentru dopaj!

Maria Sarapova, locul 86 WTA, beneficiara a unui wild card, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1, pe chinezoaica Shuai Peng, locul 25 WTA si cap de serie numarul 3, si s-a calificat in finala turneului WTA de la Tianjin.

Sarapova s-a impus intr-o ora si 18 minute. Ea va juca prima finala dupa revenirea in activitate, in aprilie, in urma expirarii suspendarii pentru dopaj si prima din 2015.

Fostul lider WTA o va avea ca adversara in ultimul act al competitiei chineze pe Arina Sabalenka din Belarus, locul 102 WTA, care a trecut, cu 6-1, 6-3, in semifinale, de italianca Sara Errani, locul 280 WTA, venita din calificari.

Si Errani a fost supendata pentru dopaj, doua luni, incepand din 3 august, dupa ce a fost depistata pozitiv cu letrozol. Ea a jucat la Tianjin primul turneu dupa exprirarea suspendarii.

In urma califcarii in finala, Sarapova va urca pe locul 66 WTA, un salt de 20 de pozitii. Pe 65 e Monica Niculescu.