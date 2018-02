Sharapova a recunoscut ca Monica Niculescu i-a intrat in cap! Reactia rusoaicei dupa infrangerea de la Doha

Monica Niculescu a invins-o in trei seturi pe Sharapova in primul tur de la Doha, scor 4-6, 6-4, 6-3.

Maria Sharapova a vorbit si ea la finalul meciului cu Niculescu.

"Cred ca am facut un meci bun mai ales in primul set si jumatate, dar e clar ca nu a fost suficient pentru a castiga. Am reusit sa castig schimburile lungi, chiar daca nu mi-am dorit sa intru intr-un astfel de joc.

Trebuie sa ma uit pe caseta si sa vad de ce am inceput sa duc tot mai mult spre fundul terenului, in loc sa atac si sa pun presiune pe ea", a spus Sharapova.

"M-am simtit bine fizic, dar am devenit prea pasiva pe final si am inceput sa fac multe greseli. Imi place sa joc meciuri de trei seturi, cred ca m-am descurcat in astfel de momente de-a lungul carierei, asa ca nu ma tem de provocari", a adaugat ea.