Serena Williams si-a anuntat primul meci dupa aproape un an: o va intalni pe detinatoarea trofeului de la Roland Garros

Serena Williams, locul 22 WTA in prezent, dupa aproape un an de la ultimul meci disputat, si-a anuntat revenirea in circuit.

Serena Williams, care a devenit mama in acest final de an, va reveni in circuitul WTA cu un meci tare. Ea o va intalni pe letona Jelena Ostapenko, detinatoarea trofeului de la Roland Garros.



Williams o va infrunta pe Ostapenko la Abu Dhabi.



"Sunt incantata ca voi reveni pe teren la Abu Dhabi, primul meu turneu dupa ce am nascut-o pe fiica mea in septembrie", a anuntat ea prin intermediul unui comunicat.



Turneul de la Abu Dhabi va avea loc in perioada 28-30 decembrie.