Serena Williams, la un pas de moarte! Marturia cutremuratoare a celei mai bune jucatoare din ultimul deceniu si jumatate

Serena Williams a fost "aproape de moarte" dupa ce a adus pe lume primul ei copil.

Serena Williams a fost "aproape de moarte" dupa ce a adus pe lume primul ei copil, o fetita, in luna septembrie, a scris fostul lider al circuitului feminin de tenis, intr-un articol dat publicitatii joi de CNN.

Jucatoarea americana dezvaluise anterior ca a avut unele complicatii in momentul in care a nascut-o pe fiica sa Alexis Olympia, rodul relatiei cu omul de afaceri Alexis Ohanian, co-fondatorul retelei Reddit.

"Aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a precizat Serena in articolul ei. Americanca a fost nevoita sa ramana la pat aproximativ sase saptamani, dupa o serie de complicatii, inclusiv un embolism pulmonar, fiind supusa mai multor interventii chirurgicale, dupa ce fiica sa a venit pe lume prin cezariana.

"Sunt extrem de recunoscatoare ca am avut acces la o echipa atat de incredibila de medici si asistente, intr-un spital cu echipamente ultramoderne. Ei au stiut exact cum sa gestioneze aceasta rasturnare complicata a evenimentelor. Daca nu as fi avut parte de ingrijirea lor profesionala, nu as mai fi fost astazi aici", a mai spus jucatoarea.

Williams a precizat ca operatia de cezariana i s-a deschis din cauza tusei intense, ca urmare a embolismului pulmonar. Ea a fost operata, iar medicii i-au descoperit un mare hematom abdominal, revenind in sala de operatii pentru o procedura care sa impiedice formarea cheagurilor de sange in plamani.

Jucatoarea americana a indemnat cu aceasta ocazie oamenii sa faca donatii pentru ajutorarea mamelor si a noilor nascuti din intreaga lume.

Serena Williams, care a castigat 23 de turnee de Grand Slam in cursul carierei sale, a revenit recent in competitie, evoluand pentru echipa Statelor Unite in Fed Cup.