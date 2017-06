Serena Williams, insarcinata, a pozat NUD pentru revista Vanity Fair! FOTO

Insarcinata cu primul ei copil, Serena Williams a pozat nud pentru publicatia Vanity Fair, fotografiile fiind realizate de celebra Annie Leibovitz.

In materialul din Vanity Fair, Serena povesteste cum a aflat ca este insarcinata, inainte de Australian Open, din ianuarie, dupa ce a facut sase teste de sarcina.

“Dumnezeule, nu se poate, am un turneu de jucat. Cum sa joc la Australian Open (n.r. - turneu pe care l-a castigat)? Aveam in plan sa castig la Wimbledon in acest an”, a afirmat sportiva, care va naste in septembrie.

Ea mai spune ca stia ca partenerul ei, Alexis Ohanian, o va cere de sotie: "A fost ceva de genul...Serena, ai 35 de ani, esti pregatita. Asta iti doresti".

Serena Williams, care si-a intrerupt temporar cariera fiind insarcinata, a castigat 72 de titluri in cariera, dintre care 23 de Grand Slam, si a fost lider in clasamentul WTA timp de 319 saptamani.