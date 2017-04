Sentinta anuntata de ITF in cazul lui Ilie Nastase, dupa incidentele de la FedCup. Englezii au un mesaj radical: "Trebuie evacuat din tenis"

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Comportamentul lui Ilie Nastase la meciul de FedCup cu Marea Britanie a fost taxat cu o prima sentinta de ITF. Comisia Federatiei Internationale a luat atitudine si l-a sanctionat pe fostul tenisman.

ITF a anuntat suspendarea provizorie a lui Nastase, care nu va mai avea acces la nicio competitie organizata de Federatia Internationala. Acesta va fi judecat in continuare, urmand sa primeasca si o sanctiune definitiva.

"Comisia ITF a decis suspendarea provizorie a lui Ilie Nastase, conform regulamentelor ITF, pentru incalcarea regulilor la intalnirea de Fed Cup de la Constanta. Conform suspendarii provizorii, Nastase nu poate participa la Fed Cup in nicio calitate, cu efect imediat, si nu va avea acces si nu va primi acreditare la competitiile ITF, inclusiv la Fed Cup. Ancheta comisiei continua. Pe durata anchetei nu se vor mai face alte comentarii", se arata in comunicatul ITF.

Editorial in The Guardian: "Nastase trebuie evacuat din tenis"

Intr-un editorial publicat de cotidianul The Guardian, jurnalistul britanic Kevin Mitchell noteaza: "Ilie Nastase trebuie evacuat din tenis pentru comportamentul sau de la FedCup".

Englezul aminteste de perioada in care Nastase juca finala Wimbledon cu Stan Smith, dar noteaza acum: "Cand Nastase, in varsta de 70 de ani, a facut-o pe Johanna Konta sa planga in setul secund al meciului cu Sorana Carstea, disputat sambata, numind-o "curva nenorocita", a transformat un eveniment sportiv intr-o mascarada oribila".

"Ca un observator veteran al tenisului, care il cunoaste bine pe Nastase, stiu ca are un nume prea mare pentru a fi cenzurat. Totusi, aceasta remarca este de un grotesc absolut. Nastase a fost candva un gigant al tenisului, cu siguranta, dar nu mai este! Cei mai multi tineri nu au auzit de el", mai scrie Kevin Mitchell.