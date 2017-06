Simona Halep a revenit la Constanta dupa finala Roland Garros.

Halep a devenit ambasadorul marcii Mercedes AMG, iar pentru asta a primit in dar un Mercedes-AMG S63 Cabriolet pe care il va conduce pana la finalul anului. Halep a pozat cu noul bold langa cazino-ul de la Constanta, dar si in zonele in care a copilarit.