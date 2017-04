Se stiu 3 semifinaliste in Cupa Davis: Australia a invins SUA, scor 3-2, si joaca cu Belgia sau Italia!

Echipa Australiei a invins SUA, scor general 3-2, in intalnirea de la Brisbane contand pentru sferturile de finala ale Cupei Davis si s-a calificat in semifinalele competitiei.

Rezultatele meciurilor de vineri, sambata si duminica au fost urmatoarele:

Jordan Thompson – Jack Sock 6-3, 3-6, 7-6 (4), 6-4

Nick Kyrgios – John Isner 7-5, 7-6 (5), 7-6 (5)

Sam Groth/John Peers – Steve Johnson/Jack Sock 6-3, 3-6, 2-6, 6-2, 3-6.

Nick Kyrgios - Sam Querrey 7-6 (4), 6-3, 6-4

Sam Groth - John Isner 6-7 (5), 3-6.

In semifinale, australienii vor intalni, in septembrie, echipa care se va impune in intalnrea Belgia - Italia.

Serbia si Franta s-au calificat si ele in semifinale. In sferturi, Serbia conduce Spania cu 3-0, iar Franta conduce Marea Britanie cu acelasi scor.

Semifinalele se vor juca in luna septembrie.

News.ro