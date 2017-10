Schimba Simona Halep antrenorul? "O sa vorbesc cu el cand ajung acasa" Anuntul dupa ratarea de la Singapore

Simona Halep a fost eliminata din grupe de la Turneul Campioanelor.

Halep a pierdut cu Svitolina, iar acum intra in vacanta. Ea anunta ca va continua colaborarea cu Darren Cahill, insa nu este sigura daca si Andrei Pavel va continua alaturi de ea in 2018.

Alaturi de Pavel a devenit Simona prima in lume la Beijing. Cahill nu a mers cu ea in China, insa el a mers la Turneul Campioanelor. Australianul o insoteste de obicei pe Simona doar la turneele mari.

"Echipa mea va ramane la fel. Cu Darren cu siguranta. Insa cu Andrei va trebui sa vorbesc cand ajung acasa. Dar sper sa ramana in echipa, da", a declarat Simona la Digi.

Ea spune ca are nevoie de vacanta dintre sezoane pentru ca a concurat non stop de la inceputul anului.

"Urmeaza o vacanta si o perioada buna de odihna, pentru ca a fost un an maraton. Am jucat de la Stuttgart pana acum non-stop si nu m-am oprit deloc", a spus Simona Halep.

Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 6-3, 6-4, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, ratand pentru a treia oara consecutiv calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor.

Svitolina a aflat dupa meciul Wozniacki - Garcia ca nu mai are nicio sansa de calificare din Grupa Rosie. Scapata de miza partidei, ucraineanca a evoluat relaxata in partida cu Simona Halep. La polul opus, Halep a parut apasata de importanţa partidei, stiind ca are nevoie de o victorie pentru a trece mai departe.

Victoria Svitolinei o coboara pe daneza Caroline Wozniacki de pe locul I al Grupei Rosii pe locul 2. Cu cate doua succese fiecare, grupa este castigata de Caroline Garcia, care beneficiaza de faptul ca a invins-o in meci direct pe Wozniacki.

In penultimul act, sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, va evolua cu americanca Venus Williams, locul 5 WTA, locul 2 in Grupa Alba.

In cealalta semifinala se vor intalni daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA si sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA, locul I in Grupa Alba. Pliskova poate deveni numarul 1 mondial la final de an daca va castiga turneul. Halep nu poate cobori mai mult de locul 2.

Simona Halep va fi premiata la Singapore cu 304.000 de dolari si cu 500 de puncte WTA. Pentru ea sezonul 2017 a luat sfarsit.