Scenariul prin care Simona Halep ajunge numarul 1 mondial. Ce trebuie sa se intample la US Open

Simona e la doar 5 puncte de prima pozitie in circuitul WTA. Acesta este in spatele Pliskovei, insa se anunta un US Open de foc.

Nu mai putin de 8 jucatoare pot deveni numarul 1 mondial in urma turneului american. Cele mai mari sanse le are Muguruza, care trebuie doar sa ajunga in 16-zecimi, iar adversarele sa nu reuseasca acelasi lucru. Svitolina are nevoie de semifinale, iar Pliskova de finala, in rest celelalte jucatoare au nevoie sa castige trofeul, daca finala va fi cu una dintre celelalte 7 jucatoare.

Cea mai avantajata de situatie este Halep, care devine numarul 1 mondial daca ajunge cel putin in aceeasi faza cu toate cele 7 jucatoare. Practic, daca Halep, Muguruza, Svitolina, Pliskova, Wozniacki, Konta, Kuznetsova si Venus sunt eliminate in turul 1, teoretic, Simona devine numarul 1 mondial.

Iata mai jos tabloul punctelor si in ce faza trebuie sa ajunga fiecare