SACRIFICIU // Imagine teribila! Cum arata piciorul unui sportiv dupa doua saptamani la Australian Open. Simona Halep: "Am picioarele distruse"

Simona Halep a avut probleme fizice de-a lungul turneului de la AO. Ea a spus si inaintea finalei ca se confrunta cu mari dureri, avand talpile pline de bataturi.

Sportul profesionist inseamna faima si bani, dar in egala masura un sacrificiu urias si un consum fizic extrem. Este si cazul tenismenilor, care colinda lumea in lung si in lat la turnee.

Dupa doua saptamani petrecute la Melbourne, in care au fost nevoiti sa suporte temperaturi extreme, sportivii au nevoie de tratamente serioase. Simona Halep a spus-o, la fel si coreeanul Hyeon Chung, revelatia competitiei masculine, care a ajuns pana in semifinale.

Tanarul sud-coreean s-a ales cu talpile distruse dupa efortul imens.

Chung a rezistat doar 62 de minute in semifinala cu Roger Federer, dupa ce pe parcursul turneului l-a invins pe fostul numar 1 mondial Novak Djokovic.

"Ca de obicei, am incercat sa dau totul pe teren. Dar, am avut o decizie foarte grea de luat. Nu puteam juca la capacitate maxima cu Federer. Va rog sa ma intelegeti! Ii urez mult noroc lui Roger in finala", a spus Chung.