"Sa va fi RUSINE!" Fanii s-au revoltat dupa anuntul facut de organizatorii Australian Open in care o mentionau pe Simona Halep

Fanii tenismenului sarb Novak Djokovici si-au aratat nemultumirea dupa ce organizatorii Australian Open l-au omis intr-o postare, in care anuntau ca jucatorii cei mai buni din lume, "Nadal, Serena, Federer, Venus, Murray, Halep", vor fi prezenti la US Open.

Djokovici, locul 6 ATP acum, nu a mai participat la competitii dupa turneul de la Wimbledon, din cauza unei accidentari. Insa el si-a confirmat prezenta la primul Grand Salm din 2018, Australian Open, turneu pe care l-a castigat de sase ori.

Organizatorii competitiei australiene s-au "laudat" pe Twitter ca la editia de anul viitor vor participa cei mai buni jucatori de tenis din lume. Ei au publicat numele a sase sportivi, intre care si Simona Halep, alaturi de o casuta bifata si de mesajul "Cei mai buni se intorc la Melbourne pentru AusOpen 2018". Postarea a fost modificata ulterior cu o trimitere catre un articol de pe site-ul oficial, unde aparea si numele lui Djokovici, printre cele ale marilor jucatori ce vor evolua anul viitor.

Fanii lui Djokovici au luat foc imediat, cand au vazut ca favoritul lor nu figureaza printre cei mai buni jucatori din lume. "Frumos sa nu-ti respecti sextuplul campion", a scris un utilizator al retelei, in timp ce altul a precizat: "Nu l-ati mentionat pe Novak??? Sa va fie rusine!".

Nadal ✅

Serena ✅

Federer ✅

Venus ✅

Murray ✅

Halep ✅

The world's best will be back in Melbourne for #AusOpen 2018. https://t.co/uuHV9hu0JT