"Sa ma iertati ca v-am tinut atat!" Reactia curioasa a Irinei Begu dupa victoria de 2-0 pentru Romania

Irina Begu a castigat meciul impotriva Biancai Andreescu si a facut 2-0 pentru Romania in duelul de la Fed Cup, impotriva Canadei.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

"Este intotdeauna o placere sa joc in fata dumneavoastra si va multumesc. Am incercat sa joc cat de bine am putut. Imi pare rau ca nu am reusit sa inchid in doua seturi, v-am tinut mai mult la meci, dar ma bucur ca am reusit sa castig", a spus Irina Begu in fata spectatorilor.

"Ma asteptam sa fie un meci greu, nu le subestimam pe adversare, chiar daca nu ocupa locuri foarte bune in clasament. Sunt jucatoare tinere, cu mare potential, mai ales Bianca.

Cred ca e mai usor din teren. Din afara nu ai controlul si atunci emotiile sunt mult mai mari.



Am avut 3-1 in setul secund, dar nu am mai fost la fel de agresiva si am lasat-o pe ea sa conduca. Atunci cand nu incerc sa iau terenul, adversara profita si face ea asta. M-am enervat putin, simteam ca trebuia sa castig in doua seturi.

Imi pare rau ca i-am tinut pe oameni atat de mult, dar ma bucur ca am reusit sa castig", a adaugat Irina Begu la Digisport.