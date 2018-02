ROMANIA - LUXEMBURG, 1-1 IN CUPA DAVIS // Marius Copil obtine victoria care tine Romania in lupta pentru calificare

Marius Copil l-a invins pe Christophe Tholl in mai putin de o ora.

Echipele de tenis ale Romaniei si Luxemburgului sunt la egalitate, 1-1, dupa primele doua meciuri de simplu, desfasurate sambata, in urma victoriei obtinute de Marius Copil in fata lui Christophe Tholl, cu 6-3, 6-2, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis.

Copil (27 ani, 94 WTA) a trecut de Tholl (23 ani, fara clasament) fara probleme, dupa doar 58 de minute, reusind 10 asi, cu un procentaj de 96% (27/28) la punctele cu primul serviciu. Tholl nu si-a creat nicio minge de break.

In prima partida de simplu, Ugo Nastasi (24 ani, fara clasament) l-a invins de Nicolae Frunza (20 ani, 596 ATP) cu 7-6 (5), 1-6, 6-3.

Duminica, de la ora 11,00, este programat meciul de dublu care va opune perechile Florin Mergea/Horia Tecau si Ugo Nastasi/Christophe Tholl. In ultimele doua partide ale intalnirii de la Piatra Neamt Marius Copil va juca impotriva lui Ugo Nastasi, iar Nicolae Frunza il va avea ca adversar pe Christophe Tholl.

Intalnirea de Cupa Davis de la Piatra Neamt se va disputa dupa noul format anuntat de Federatia Internationala de Tenis (ITF), cu meciuri de maximum trei seturi, desfasurate pe parcursul a doua zile (si nu trei ca pana acum).

Totodata, in cazul in care una dintre echipe conduce cu 3-0 si are deja asigurata victoria finala se va disputa doar al patru meci de simplu, nu si al cincilea (care conform regulamentului de pana acum ar fi trebuit sa se joace). Meciul al cincilea nu se va mai disputa daca partida a patra este decisiva, la fel cum este acum regulamentul pentru finala Cupei Davis.