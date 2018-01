ROGER FEDERER, AUSTRALIAN OPEN // Si zeii plang cateodata! Roger Federer a facut o arena intreaga sa lacrimeze, dupa al 20-lea titlu de Grand Slam

Roger Federer a castigat cel de-al 20-lea sau titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce l-a invins in cea de-a 30-a finala pe croatul Marin Cilic.

Roger Federer nu si-a putut stapani lacrimile in momentul in care a fost incoronat din nou "rege" la Melbourne. El a vorbit in fata spectatorilor de pe Arena Rod Laver, apoi a izbucnit in plans.

"E mai usor cand joci dupa-amiaza, seara e mai dificil. Dar sunt fericit, e un vis devenit realitate, o poveste frumoasa care continua pentru mine. E ceva incredibil!



Ii multumesc lui Marin, felicitari pentru turneul grozav. Ai ajuns pe locul 3 ATP, e o mare realizare. Continua ceea ce faci, pentru ca poti sa faci mult mai mult.

A fost o calatorie lunga, dar a meritat! M-am simtit bine aici, va multumesc pentru ca faceti ceea ce faceti aici.



Multumesc voluntarilor, organizatorilor, sponsorilor! Multumesc tuturor legendelor din cabinele de comentarii si tuturor celor care au facut ca acest turneu sa fie atat de special", a spus Roger Federer.