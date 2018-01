Revenire spectaculoasa pentru Sharapova, in locul unde a fost prinsa dopata! Si Kerber s-a calificat! TOATE REZULTATELE Australian Open

Sharapova fusese depistata pozitiv la Australian Open, in urma cu doi ani.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Maria Sarapova si-a facut o revenire victorioasa la Openul Australiei, unde a fost depistata pozitiv in urma cu doi ani, invingand-o in doua seturi, 6-1, 6-4, pe germanca Tatjana Maria, intr-o partida din primul tur al competitiei, disputata marti la Melbourne.

Rusoaica, in al carei palmares figureaza cinci titluri de Mare Slem, a fost suspendata doi ani (sanctiune redusa ulterior la 15 luni), pentru ca a utilizat meldonium, o substanta inclusa pe lista produselor interzise cu doar cateva saptamani inaintea testului antidoping la care a fost supusa.

In turul urmator, Maria Sarapova (30 ani), campioana la Australian Open in urma cu un deceniu, o va avea ca adversara in turul urmator pe pe letona Anastasija Sevastova, invingatoare in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-2, in fata americancei Varvara Lepchenko.

Germanca Angelique Kerber, fosta numarul unu mondial si castigatoarea trofeului la Melbourne in 2016, a acces la randul ei in turul secund dupa o victorie convingatoare in doua seturi, 6-0, 6-4, inregistrata in fata compatrioatei sale Anna-Lena Friedsam.