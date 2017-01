Restart! Halep uita de Australian Open si merge in Rusia pentru trofeu: sanse mari sa se "bata" cu Niculescu

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Organizatorii turneului de la Sankt Petersburg au tras deja tabloul. Romancelor le-a fost "rezervat" un duel inca din turul secund.

Halep va intra direct in turul al doilea si are sanse mari sa dea peste Monica Niculescu, cea care va juca mai intai impotriva croatei Ana Konjuh (39 WTA).

Din turul al treilea, pe partea de tablou a celor doua romance vor aparea Daria Kasatkina, Belinda Bencici si chiar Venus Williams (semifinale).

Pe cealalta jumatate se afla adversare la fel de puternice, intre care Dominika Cibulkova, Svetlana Kuznetsova si Yelena Vesnina.

Si Irina Begu este calificata la Sankt Petersburg, urmand sa joace in primul tur impotriva unei jucatoare venite din calificari. Begu se poate duela cu Timea Babos, Roberta Vinci si Venus William in sferturi.

Patricia Tig va fi prima care va juca, urmand sa o intalneasca pe Sabina Sharipova.

Turneul de la Sankt Petersburg este dotat cu premii in valoare de 710 mii dolari.

Anul trecut, titlul i-a revenit italiencei Vinci.

Full draw for St. Petersburg. Simona Halep and Dominika Cibulkova are top seeds, 1R showdown between Bencic and Kasatkina. pic.twitter.com/aChfT2EGKm