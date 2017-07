Locul 1 mondial si un MUNTE DE BANI! Miza uriasa pentru Simona Halep la US Open! Anuntul facut de organizatori

US Open nu surprinde numai prin spectacol, ci si prin premiile pe care jucatorii le vor primi in acest an.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Jucatorii de tenis care vor participa la Grand Slamul de la New York vor primi peste 50 de milioane de dolari. Castigatorii de la masculin si feminin vor castiga 3.7 milioane de dolari, iar cei care vor fi eliminati in primul tur al turneului vor pleca acasa cu suma de 50.000 de dolari.

Aceste premii sunt cele mai mari din istoria US Open. In comparatie cu anul trecut, acestea au crescut cu aproximativ 3.7 milioane de dolari. "Acum cinci ani, am promis jucatorilor ca premiile vor ajunge la 50 de milioane de dolari la US Open si ne-am tinut promisiunea", a declarat presedintele Asociatie de Tenis din SUA, Katrina Adams.

Ajunsa pana in sferturi in 2016 la US Open, Simona Halep urmeaza sa castige 470.000 de dolari daca isi echivaleaza performanta de anul trecut. Daca va ajunge in semifinala, premiul va ajunge la 920.000 de dolari.

Simona Halep are sanse bune si sa treaca, in sfarsit, pe locul 1 in clasamentul WTA dupa US Open. Adversarele din lupta pentru pozitia de lider, Karolina Pliskova si Angelique Kerber, au jucat finala in urma cu 1 an astfel ca au de aparat un numar mai mare de puncte fata de Simona.